Albenga sconfitto. Il presidente Marinelli: “Imperia da play out, noi dieci anni avanti a loro. Vinceremo il campionato”

Siamo arrivati qua per provare a vincere col coltello tra i denti. Non ci siamo allenati a causa di un virus. Siamo venuti a Imperia senza sette/otto giocatori importanti assenti. Ho detto ai ragazzi prima della gara che se siamo primi è perché abbiamo una rosa di venticinque titolari, ma è indubbio che così tante assenze importanti alla fine pesano. Abbiamo terminato la gara con tanti fuoriquota. In più un arbitraggio discutibile.

Ma oggi ho capito che questa squadra vincerà il campionato. Abbiamo giocato con una formazione Juniores in pratica, creando in dieci le occasioni più nitide della partita e abbiamo perso a cinque dalla fine per un’espulsione inesistente che ci ha fatto rimanere in nove. L’Imperia era la grande favorita per la vittoria del campionato. La partita di oggi mi fa pensare che a livello di progetto siamo undici anni avanti rispetto all’Imperia. Prima ero stupito di non vedere l’Imperia ai play off, ora sono stupito di non vederli ai play out. Sono la squadra peggiore contro cui abbiamo giocato

