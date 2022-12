Antonio Federico nuovo segretario della Lega – Salvini premier in provincia di Imperia.

Imperia. «Complimenti ad Antonio Federico, nuovo della segretario Lega – Salvini premier per la provincia di Imperia, e complimenti a Monica Gatti, sfidante, per il clima di rispetto reciproco in cui si è svolto il congresso.

Due persone capaci che dimostrano la maturità della Lega in un territorio prossimo a importanti sfide amministrative. Un ringraziamento sentito va ai tanti militanti che hanno gremito la sala della Federazione Operaia di Sanremo in una domenica di dicembre», ha dichiarato Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

» leggi tutto su www.riviera24.it