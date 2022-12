Mondo. Domenica 18 dicembre, ore 16. Tutti gli occhi del mondo, o quasi, saranno incollati agli schermi per l’atto finale del Campionato del Mondo di Calcio di Qatar 2022.

A sfidarsi sul terreno di gioco saranno Argentina e Francia, con i fenomeni Leo Messi e Kylian Mbappè pronti a duellarte per il titolo di campione del mondo e, con tutta probabilità, di miglior giocatore del torneo: entrambi, per ora, capocannonieri del torneo con 5 gol; 3 gli assist per il 10 argentino e 2 per il francese.

