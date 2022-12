Bufano: “Colonia Olivetti, non sarebbe stato meglio un ostello per la gioventù?”

Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana, interviene su Marinella. “Doveva essere la vetrina del nuovo e virtuoso modo di governare della destra sarzanese – scrive in una nota -. Dunque, vediamo. Il problema della spiaggia libera comunale è stato risolto affidandone la gestione a una società che difettava pacificamente dei presupposti richiesti dal bando per aggiudicarsela e dell’ area retrostante la spiaggia libera è stato consentito alla stessa società l’utilizzo a campeggio a pagamento nonostante lo strumento urbanistico vigente non ne consenta neppure l’utilizzo a semplice parcheggio. Nella Tenuta, poi, la destra al governo di Sarzana ha dapprima tentato di rinunciare totalmente e alla chetichella in favore di Marinella spa alle servitù pubbliche di passaggio pedonale e ciclabile lungo i percorsi della Tenuta stessa consolidatisi da tempo immemorabile. Solo dopo la sollevazione di opposizioni e ambientalisti Ponzanelli & c. – hanno fatto dietrofront, accettando però che quei diritti della comunità venissero comunque mutilati nel loro esercizio da cancelli e rigidi orari e giustificando il sacrificio compiuto con la prospettiva certa di veder realizzato nella Tenuta il più grande uliveto di Italia. In realtà i pubblici diritti di transito nella Tenuta sono stati irreversibilmente sacrificati dalla destra sarzanese in favore di Marinella spa senza che quest’ultima avesse mai trasferito la proprietà dell’area alla Fratelli Merano, i produttori oleari imperiesi titolari del progetto. Ma il fatto è che i nuovi soci che hanno assunto nel frattempo il controllo di Marinella spa non sembrano più intenzionati a concludere con i produttori oleari, e comunque non alle vecchie condizioni”.

“Poi c’è il Pinqua – prosegue Bufano -, un ambizioso progetto di recupero e di valorizzazione residenziale del borgo di Marinella e delle sue adiacenze. Un progetto condivisibile per il quale il Comune di Sarzana avrebbe ottenuto un finanziamento pubblico di 15 milioni di euro. Peccato però che anche in questo caso Ponzanelli & c. – prima di ammantarsi delle penne del pavone – non abbiano fatto le necessarie verifiche. Il Pinqua ha infatti fra i suoi necessari presupposti la cessione di aree da Marinella spa al Comune di Sarzana, ma anche in questo caso i nuovi soci di controllo di Marinella spa sembrano avere idee diverse. E sarebbe addirittura a repentaglio il finanziamento pubblico da 15 milioni di euro… E infine c’è la Colonia Olivetti. Qui la domanda è: se la mano pubblica svende a prezzo stracciato, come avvenuto, un compendio immobiliare della collettività di certificato interesse architettonico perché se ne ricavi un resort a 5 stelle per milionari per lo più stranieri, cosa ci guadagnano Marinella e Sarzana? Si può davvero pensare che magnati russi, terrieri inglesi, petrolieri texani o nuovi ricchi dal celeste impero che ‘atterreranno’ nel nuovo resort extralusso, fra un massaggio, una sauna e una seduta di aromaterapia andranno in spiaggia a fare un tuffo o a bere una gazzosa in pineta? O è più ragionevole immaginarli prelevati silenziosamente da candidi minivan e condotti alle Cinque Terre, a Pietrasanta, a Forte dei Marmi o a Pisa, senza neanche guardarsi intorno? Si dirà: però sono in ballo cinquanta posti di lavoro… Bene, in una struttura del genere una parte significativa del personale deve aver competenze sofisticate certo difficilmente reclutabili dalle nostre parti. E una tradizione di ricettività di prestigio come quella della vicina zona apuana e della Versilia garantisce un’offerta di personale qualificato incomparabile con la nostra. Andrà bene se di sarzanesi salteranno fuori qualche facchino e chi rifà le stanze… Non sarebbe stato meglio – come aveva previsto il centrosinistra – adattare la Colonia Olivetti (struttura pubblica) a ostello per la gioventù, inserirlo in una rete internazionale di strutture ricettive per gli scambi di studio, culturali o vacanzieri (High Hostels, Hostelling International) facendo convergere nella nostra terra giovani studiosi, turisti responsabili, cittadini del mondo informati ma curiosi anche del patrimonio monumentale, artistico e gastronomico di Sarzana? E così favorendo, sulla base della reciprocità tipica delle relazioni fra e all’interno delle organizzazioni universitarie e per lo scambio turistico giovanile, che anche ai nostri ragazzi potesse essere offerta la possibilità di formarsi all’estero e di sentirsi cittadini del mondo? Quando si ha davvero a cuore l’interesse generale, si cerca di perseguirlo ponendocisi obiettivi diretti, ambiziosi e partecipati, non confidando soltanto – come fa la destra sarzanese – nell’incerta prospettiva di ricadute indirette del pur legittimo profitto privato…”.

