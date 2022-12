Calcio, il Savona aggrappato a Quintavalle: “Mio goal irregolare, mi vergogno per non averci creduto dall’inizio”

Quante emozioni ieri all’Augusto Briano del Santuario. Il Savona sembrava ormai sul punto di collassare: sotto di due goal e con l’uomo in meno. La terza sconfitta consecutiva pareva avvicinarci mentre sugli spalti i tifosi contestavano la proprietà romana: “Cittadino ma mai di Savona”. Il tutto condito dal rigore sbagliato da chi fino a quel momento era stato in molte occasioni il salvatore della squadra, Riccardo Quintavalle.

Tuttavia, questo Savona malconcio e a cui il mercato ha fornito una rosa ancora più risicata, quattro partenze a fronte di due arrivi, è riuscito a trovare la forza per pareggiare, tenendo così gli azzurrogranata dietro in classifica. Un punto ottenuto anche grazie a un goal che ha scatenato le proteste degli ospiti. Lo stesso Quintavalle ammette a margine della gara di essere stato in fuorigioco.

