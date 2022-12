Calcio/ Rapallo Ruentes, il pareggio sfuma nel recupero: la Cairese passa al Macera

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 16a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – CAIRESE 3 – 4

RETI: 26° Facello (C.), 48° Costa (RR), 60° Tracanna (RR), 61° Anaya Ruiz (RR), 67° Babyluk (C.), 72° Sassari (C.), 93° Fabbri (C., Rig.)

ARBITRO: Sig. Mattia Romeo di Genova

SPETTATORI: 120 circa.

Partita sfortunata quella dei ruentini oggi al cospetto di un avversario solido e quadrato che con un po’ di fortuna riesce a portare via dal “Macera” l’intera posta. Si sono visti miglioramenti rispetto alle ultime partite, con una manovra di gioco più coordinata, con l’avanzamento a centrocampo di Chella e l’esordio in attacco nel neoacquisto spagnolo Anaya Ruiz che ha disputato una buona partita.

