Cento nuovi positivi in provincia e calano i ricoveri. Quattro decessi in Liguria

Sono 502 i nuovi positivi in Liguria, di questi 100 sono stati registrati in provincia della Spezia. Nelle ultime ventiquattro ore in tutto il territorio regionale sono stati eseguiti 3.686 tamponi tra antigenici rapidi e molecolari. I casi arrivi in regione sono 12.881, in provincia 1.919. Si registra un lieve aumento dei ricoveri a livello regionale (+15 rispetto alla giornata di ieri) mentre alla Spezia calano (-4). Si trovano negli ospedali liguri 559 persone, di queste 15 si trovano in Terapia intensiva. Alla Spezia sono ricoverate 77 persone tra gli ospedali San Bartolomeo (63) e Sant’Andrea (14) dove una persona si trova in Terapia intensiva. L’aggiornamento delle schede decessi segna altre 4 vittime tra i 51 e gli 89 anni: una al San Martino e le altre 3 al Galliera. Dall’inizio della pandemia hanno perso la battaglia contro il Covid 5.718 persone, di queste 665 alla Spezia. I nuovi guariti sul tutto il territorio regionale sono 957.

