Chiavari: pratiche del Consiglio, il passaggio nelle commissioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

È stata convocata per lunedì 19 dicembre alle 13, presso la sala del consiglio, la commissione consiliare prima con il seguente ordine del giorno: Modifica del regolamento della tassa dei rifiuti del comune di Chiavari; Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2023 -2025; Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e suoi allegati; Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 n° 175, come modificato dal D. LGS. 16.06.2017 n°100.

