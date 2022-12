Ecco perché la norma sul Pos potrebbe saltare, Meloni: “Stiamo trattando con la Ue”

Roma. Dopo fiumi di polemiche alla fine la norma del Governo sul Pos – quella che introduce una soglia minima per l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, inizialmente prevista a 60 euro – potrebbe sparire dalla manovra. “Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione – ha detto la premier Giorgia Meloni all’uscita da Palazzo Madama -. Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”.

Nelle ultime ore fonti della maggioranza citate dalle agenzie di stampa avevano riferito che la norma avrebbe potuto saltare. Nelle ultime settimane il governo ha avuto sul tema un’interlocuzione con l’Ue e la Commissione, nel giudizio sulla manovra, ha indicato questa misura come non in linea con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione fiscale.

» leggi tutto su www.genova24.it