“Emergenza freddo”, il cambio del clima non esclude gli “sbalzi” invernali

E’ tornata anche alla Spezia l’”emergenza freddo”. I cambiamenti climatici in corso, infatti, non escludono sbalzi rilevanti di temperature, ed anzi in qualche modo li accentuano. Nei giorni scorsi, inoltre, l’”altalena” delle temperature è stata aggravata dalle piogge intense e dagli allagamenti, che spesso interessano proprio i ripari di fortuna delle persone in difficoltà. Si apre così, alla Spezia e in provincia, un nuovo “fronte” di impegno per la Caritas e per le parrocchie. La prima necessità è quella di reperire coperte, in particolare per le tante persone che continuano a restare in strada anche di notte. Nella “Locanda del Samaritano”, che la Caritas gestisce a Pegazzano, sono ospitate ogni notte circa venti persone, ma molte altre hanno bisogno di aiuto. E’ scattato quindi il protocollo “emergenza freddo” che in questi casi viene attivato dal Comune capoluogo, in collaborazione appunto con la struttura diocesana diretta da don Luca Palei e con altre strutture civili e religiose. L’invito a tutti è quello di contribuire anche mettendo a disposizione coperte o altro materiale. A questo scopo, ci si può rivolgere alla Cittadella della pace di Pegazzano (tutto il giorno), oppure al point Caritas di via Chiodo dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16 o ancora ai centri d’ascolto della Spezia e Sarzana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

