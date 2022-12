Genova. Coda affiancato da Aramu e Gudmundsson, Jagiello a completare il reparto di centrocampo formato da Frendrup e Strootman. Questa la disposizione offensiva del Genoa che alle 20.45 scende in campo contro il Frosinone primo in classifica. Una partita in cui i rossoblù possono approfittare del pareggio tra Reggina e Bari e tornare in corsa per il secondo posto. In panchina c’è Andrea Palella, 18 anni, mediano di Castelnuovo Scrivia.

Ecco le formazioni in campo:

