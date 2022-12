Genoa, ora diventa difficile non confermare Gilardino. “Con questo atteggiamento possiamo giocarcela con tutti”

Genova. Una vittoria che per il Genoa ha ben più valore dei tre punti conquistati. Tre punti che intanto valgono doppio visto che si tratta di uno scontro diretto contro la capolista Frosinone e chissà quanto valgono per il morale.

Sette punti in tre partite per Gilardino che non risponde sull’eventuale conferma da parte della società. Certo è che diventa difficile cambiare, visti i risultati. “Una vittoria importante – dice il mister – merito di questi ragazzi, noi stiamo cercando di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi, abbiamo lavorato bene sulle seconde palle, siamo ripartiti quando c’era da ripartire”.

» leggi tutto su www.genova24.it