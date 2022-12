Giornata dello studente 2022: Andora premia i ragazzi più meritevoli

Andora. Studenti diplomati delle medie e delle superiori di Andora premiati per meriti scolastici. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro: si tratta della settima edizione della “Giornata dello Studente”; una iniziativa nata con l’amministrazione Demichelis, che ha visto coinvolte complessivamente più di 150 persone, in un pomeriggio di festa e di congratulazioni per le eccellenze dei ragazzi andoresi. Dopo i due anni di interruzione forzata dovuta alla pandemia, si è potuto nuovamente dare vita a questo importante appuntamento per i giovani di Andora, le loro famiglie e la cittadinanza.

“Si tratta di una giornata molto importante in cui Andora festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio – sottolinea il sindaco Mauro Demichelis – Risultati che non passano inosservati e che ci auguriamo siano di sprone anche agli altri ragazzi che si preparano alla maturità o all’esame di terza media”.

