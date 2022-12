Gli studenti dell’alberghiero a lezione di… Gin: dalla medicina alla miscelazione

Un breve viaggio alle origini del Gin, dal suo uso medicamentoso (assurdo ma vero: per tanto tempo gli alcolici erano utilizzati come medicinali e maneggiati solo da farmacisti) sino all’odierno uso nella miscelazione contemporanea. Questa volta è toccato a Giuseppe Cabona, bartender dell’Associazione Italiana Bartender & Mixologist, spiegare le origini di questo distillato di cereali e della sua evoluzione. Giuseppe Cabona infatti ha iniziato il suo percorso come bartender, ma oggi oltre a dedicarsi a corsi di specializzazione, è anche produttore di un Gin tutto ligure, il Prebugin, dove si usano solo botanicals del territorio.

L’uso dei prodotti del territorio infatti era il tema dell’incontro al quale hanno partecipato gli allievi di sala e vendita della 3C e 3D (coordinati dal professor Luigi Manzo) dell’alberghiero Casini. Loro stanno lavorando sull’UDA multidisciplinare legata a questi prodotti ed alla loro promozione oltre i confini regionali. Gioco facile quindi per i docenti delle due classi e per Cabona spiegare che in un prodotto come quel Gin sono presenti: chimica, fisica, storia, sala e bar, letteratura, geografia turistica.

