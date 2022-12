“How sweet the sound”, lo spettacolo gospel americano fa tappa a Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. Farà tappa a Santa Margherita Ligure il tour europeo “How Sweet the Sound” lo spettacolo gospel di Nate Martin & Sign Usa. L’appuntamento è in programma martedì 20 dicembre 2022 alle ore 21:00 nella chiesa di San Siro.

Un’esibizione di 12 elementi – voci e sezione ritmica – toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente Gospel Soul made in USA sono gli ingredienti che compongono l’intera personalità di Nate Martin & Sign (Singing In God’s Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago.

