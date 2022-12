Il borgo di Villanova d’Albenga invaso dagli atleti per il centenario dell’Unione Sportiva Villanovese

Villanova d’Albenga. “Tutto il senso dei cent’anni al servizio dello sport e della comunità dell’Unione Sportiva Villanovese sta in quel fiume di bambine e bambini, atlete e calciatori che, accompagnati dai tecnici e genitori, ieri mattina, hanno invaso il centro storico del borgo di Villanova d’Albenga per raggiungere il campo da calcio e inaugurare la targa in ricordo dei soci fondatori”. Lo dice commosso il presidente Fabio Bandini, guardando il mare di divise arancio e blu del calcio e le farfalle della ginnastica acrobatica riunite sul campo per la Santa Messa ai quali legge tutti i nomi degli uomini che, cento anni fa, diedero vita alla associazione.

“L’obiettivo era promuovere lo sport – lo ha ricordato il sindaco Pietro Balestra – ma anche mettere al servizio della comunità una realtà completamente apolitica”. Il primo cittadino, che ha voluto essere presente per la cerimonia malgrado un infortunio lo costringa temporaneamente sulla sedie a rotelle, ha ricostruito la storia della società sportiva spiegando ai piccoli un mondo lontano, il cui lavoro, impegno e passione hanno creato le condizioni per l’instaurarsi di una tradizione sportiva di successo e rafforzato un modo di lavorare al servizio della collettività che è proprio dei villanovesi non solo in ambito sportivo. Uno scambio di valori con il passato che Balestra ha spiegato ai giovanissimi presenti raccontando luoghi e persone.

