La “Croce della misericordia” benedetta da Papa Francesco nel carcere spezzino

La “Croce della misericordia” è un crocifisso dipinto dai detenuti del carcere di massima sicurezza di Paliano (Frosinone) e benedetto da Papa Francesco in Piazza San Pietro nel 2019. Da allora la croce ha iniziato un pellegrinaggio nei penitenziari italiani e, in questo tempo di Avvento, nelle carceri liguri, giungendo lunedì scorso anche alla Spezia. Questa bella iniziativa di devozione e di preghiera è stata promossa a cura dell’ispettorato nazionale dei cappellani delle carceri. Il crocifisso ricorda da vicino quello di San Damiano ad Assisi, legato alla missione di san Francesco. Sul legno sono dipinte scene bibliche di liberazione, di riscatto e di redenzione, immagini di mamme in carcere con i loro bambini, ed i santi patroni della Polizia penitenziaria san Basilide e dei cappellani e dei detenuti san Giuseppe Cafasso. Il crocifisso, giunto dal carcere di Genova Pontedecimo, è stato accolto dal cappellano padre Piero Di Luca, dei frati minori di Gaggiola, dai responsabili dell’istituto e dai numerosi volontari che vi prestano servizio. Il giorno dopo ha celebrato Messa nella cappella il vescovo Palletti, presenti tra gli altri la direttrice Maria Cristina Bigi e i suoi collaboratori. La croce è quindi rimasta esposta sino ad oggi, ultima domenica di Avvento, e in giornata proseguirà il suo viaggio verso il carcere di Sanremo. La finalità dell’iniziativa, secondo le intenzioni dei promotori, è stata quella di esprimere “la vicinanza pastorale della Chiesa verso il mondo recluso per offrire la gioia del Vangelo, la forza per rialzarsi e il coraggio di riprendere in mano la bellezza della libertà della vita con l’umiltà di riconoscere i propri errori e di chiedere perdono a Dio Padre, ricco di misericordia”.

