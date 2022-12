Savona. Non si arrestano i furti nel savonese. Questa volta a essere colpita una casa indipendente nel quartiere La Villetta di Savona.

A essere rubati in un’abitazione di via Cigliuti denaro in contante. All’interno della casa ogni angolo è stato frugato e il bilancio presenta anche danni fisici. Per entrare i ladri hanno forzato il lucchetto di un ingresso secondario e hanno sfondato la persiana e una porta-finestra.

