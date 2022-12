Non servono nuovi leader ma nuove anime

Il caso di corruzione che ha coinvolto il Pd e i socialisti europei per la vicenda del Qatar è di una gravità senza pari. La corruzione è sempre inaccettabile, ma se serve a dare credibilità a un regime che non la merita perché non rispetta la democrazia e i diritti umani diventa devastante. E il danno prodotto alle organizzazioni di cui i corrotti fanno parte è pesantissimo.

Capisco fino a un certo punto l’obiezione che dice: “ma nella destra la corruzione c’è anche di più”. E’ giusto sciorinare i dati sui corrotti appartenenti alla destra, ricordare che siamo stati più volte e a lungo governati da un plurimputato, poi pregiudicato cacciato dal parlamento… Ma per la sinistra la questione morale pone un problema più grande che per la destra, perché più ampio è il baratro tra gli ideali proclamati e i comportamenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com