Qatar 2022, Argentina campione del mondo: battuta la Francia ai rigori dopo una gara epica

Doha. L’Argentina è campione del mondo di calcio. Per la terza volta nella storia, in Qatar la nazionale albiceleste conquista il titolo battendo 3-2 la Francia dopo i calci di rigore al termine di una finale epica. Protagonisti assoluti Mbappé, autore di una tripletta, e Messi con una doppietta. Tre i penalty concessi tra tempi regolamentari e supplementari, due alla Francia e uno all’Argentina.

Primo episodio decisivo dopo 22 minuti: Di Maria dribbla Dembelé che lo stende, dal dischetto parte Messi che non sbaglia contro Lloris e regala il vantaggio ai suoi. I bleus non riescono a reagire e al 36esimo un contropiede bruciante dei sudamericani porta lo juventino Di Maria a segnare per la seconda volta. Si va al riposo sul 2-0 e l’impressione è che il match sia a senso unico.

