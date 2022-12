Sanità: in calo l’incidenza Covid

Dall’ufficio stampa della regione Liguria

Un’inversione di tendenza con un calo dell’incidenza e un rallentamento della media giornaliera di positivi ricoverati Covid da una parte, un aumento dell’influenza dall’altro. Ecco il quadro del contagio al termine della terza settimana di dicembre con un dato significativo che arrivati dai dati del sistema regionale di sorveglianza: il 40% dei tamponi raccolti nell’ultima settimana è positivo per virus influenzali, solo il 10% per Covid e circa il 20% per gli altri virus respiratori come il sinciziale, il rinovirus o il metapneumovirus.

