Sanremo, spedizione punitiva per questioni di donne. Due finiscono in carcere

Sanremo. Scattano le misure cautelari per gli appartenenti al gruppetto di persone che, la mattina del 6 novembre scorso, avevano fatto irruzione a casa di un giovane sudamericano per poi massacrarlo di botte. Al pestaggio avrebbe partecipato almeno uno del commando, un imprenditore sanremese trentenne (Roberto S.) spalleggiato dagli altri, tra i quali un pregiudicato suo coetaneo (Simone S.), sempre residente nella Città dei Fiori. Entrambi sono stati arrestati dalla polizia ed ora si trovano in carcere. Nell’abitazione erano presenti anche due bambini e la loro madre, terrorizzati da quanto stava accadendo. Uno dei due uomini, quello con precedenti, durante l’irruzione avrebbe anche tentato di strappare una catenella d’oro dal collo della donna.

Ci sarebbe anche un video, girato da uno dei giovanissimi, che riprende il crimine. I fatti si sono svolti intorno alle 8 di mattina ed i quattro hanno raggiunto l’abitazione del malcapitato a bordo di un’automobile e si sarebbero fatti aprire la porta di casa dell’uomo dicendo di essere carabinieri. Dietro la vicenda ci sarebbero questioni di donne tra l’aggredito e l’imprenditore. La vittima del pestaggio, che nonostante diverse lesioni non dovrebbe aver riportato danni permanenti, aveva poi riconosciuto e denunciato gli aggressori dei quali, oltre a quelli carcerati, uno è finito ai domiciliari e gli altri due sottoposti all’obbligo di firma.

