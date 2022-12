Tre punti per un Natale sereno: la Npsg Trading Logistic fa suo il derby con il Cus Genova

Ultima gara di questo travagliato 2022 ed ottimo risultato quello ottenuto dai ragazzi di coach Parisi che, avendo la meglio per 3-1 sul Cus Genova, mettono in cascina tre punti d’oro che ci consentono di chiudere positivamente gli impegni ufficiali e di affrontare in serenità le festività natalizie ed il duro lavoro di richiamo fisico previsto per questo periodo in vista della ripresa del campionato che ci vedrà impegnati in quel di S. Mauro Torinese contro i locali del S. Anna Tomcar che nella giornata odierna hanno espugnato il parquet di Alba.

Coach Parisi parte con Mandoloni/Lanzoni, Cormio e Bonati in 4, De Muro libero e Moretti/Dimitrov al centro. Il ragazzo di Ruse a sorpresa scende in campo pur sotto effetto degli antidolorifici in attesa di essere operato al menisco il giorno 22, per vedere di contrastare lo strapotere fisico dei centrali avversari: mossa rischiosa ma che ha dato buoni frutti. Nel 4° parziale Vaquer ha ripreso il suo posto al centro dando il solito buon contributo. Mister Costigliolo schiera gli “universitari” con Cassone/Poggio, Bargi e Volpe al centro, Alessandrini libero, Calcagnini e Archetti in posto 4. Onestà intellettuale vuole che venga sottolineata, nella formazione genovese l’assenza dei probabili titolari in questo ruolo di Mercorio e Bellini e questo per noi è stato indubbiamente un vantaggio. Partiamo subito forte con il servizio che disturba fortemente la ricezione avversaria (alla fine saranno ben 16 gli aces messi a segno dai nostri con ben 9 da parte di “Tommy” Mandoloni autore di ben 15 punti complessivi, una enormità per un palleggiatore) accumulando 2/3 punti di vantaggio. Non riusciamo comunque a staccare gli avversari anzi spesso andiamo sotto soprattutto per merito di Poggio (saranno 31 alla fine i suoi punti) e Calcagnini. Bargi si fa sentire a muro ed in attacco dal centro ed in sostanziale parità so arriva intorno al 17° punto quando riusciamo a mettere la testa avanti ed a condire in porto il parziale chiudendo 25/20. Secondo set stesso copione, i cussini arrivano a 5 punti di vantaggio ma non scappano. Punto a punto si va avanti e piano piano li recuperiamo, passiamo a condurre e chiudiamo di nuovo sul 25/20. Nel terzo parziale, come troppo stesso ci succede spegniamo la luce, ci addormentiamo e ci dimentichiamo di scendere in campo. Il CUS non molla e scappa via. Prima tre poi cinque poi dieci punti di vantaggio: a loro riesce tutto bene (complimenti per alcune difese veramente di grande fattura) e noi subiamo senza reagire. 15/25 il risultato finale e gara riaperta. Il quarto set è al cardiopalma, punto a punto con avanti prima una poi l’altra squadra. Nel finale un recupero dei genovesi ed una serie positiva di Poggio al servizio, li porta a condurre 24/22. Il tie-break sembra inevitabile ma li riprendiamo sul 24/24 con un attacco di Lanzoni ed un loro errore. A quel punto un ace di “Tommy” Mandoloni ed un loro attacco fuori, forse toccato a muro ma non visto dalla coppia arbitrale ci consegnano set e partita sul 26/24. Tre punti dicevamo molto importanti per la classifica ma prestazione sicuramente non ottimale e non all’altezza delle nostre possibilità: troppa tensione, troppa voglia di risolvere tutto e subito con azioni individuali che poco senso hanno, troppa fretta di chiudere gli scambi con soluzioni spesso estemporanee e soprattutto poca lucidità che non ci ha permesso di reagire “di squadra” nei momenti in cui tutto sembrava non riuscire. Ecco questo sarà l’aspetto su cui lo staff si dovrà impegnare in questo periodo di sosta oltre naturalmente al lavoro dello staff masso fisioterapico per recuperare al meglio tutti quei ragazzi che sono veramente sulle ginocchia a causa di infortuni e/o strascichi dei medesimi. Godiamoci questa vittoria, questa classifica che ci vede in zona tranquilla (per ora….) ma non commettiamo l’errore di ridurre concentrazione, impegno e voglia di migliorarsi in ogni allenamento perché sarebbe deleterio e con conseguenze disastrose.

