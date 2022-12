Troppo forte la capolista Negrini Acqui per una Zephyr Mulattieri pur coriacea

Niente da fare per la Zephyr Mulattieri Valdimagra: contro la capo classifica non era l’occasione propizia per risorgere. Rimangono due motivi d’incoraggiamento: quell’Alessandro Magnani “top scorer” alla faccia delle bocche da fuoco della Negrini Acqui e il chilometrico finale di gara, persino estenuante perché i liguri non ne volevano sapere d’arrendersi e prova ne siano gli oltre quaranta minuti dell’ultimo set, proprio quest’ultima dovrebbe essere la prova che i rossoblù sono vivi nonostante le assenze…e la zona-retrocessione in cui si ritrovano.

Padroni di casa in campo al Palaconti santostefanese con capitan Grassi al palleggio e il “top scorer” della serata Magnani opposto, al centro De Matteis e Nannini, di banda Salsi e Facchini brevemente rilevato verso la fine del primo set da Vescovi (libero Vignali). Conti è fugacemente entrato un paio di volte come centrale prima e ala poi.

