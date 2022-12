Anarchici, Alfredo Cospito resta al 41bis anche se il suo processo viene sospeso

Genova. Alfredo Cospito resta al 41bis nello stesso giorno in cui viene sancito lo stop al processo per il quale è finito nel regime restrittivo per eccellenza.

E lui, 55 anni, prosegue lo sciopero della fame dopo aver perso circa 30 chili. Oggi infatti il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avanzato dai suoi difensori contro il regime di carcere duro che gli era stato applicato per quattro anni, ma i giudici della Corte di Assise d’appello di Torino hanno accolto una richiesta dei legali dell’uomo, sollevando una questione di legittimità costituzionale.

» leggi tutto su www.genova24.it