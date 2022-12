Quiliano. Per cause ancora da chiarire un’autovettura questa sera intorno alle 18 è finita in una scarpata a Cadibona.

Partita la chiamata al 112, si sono subito mobilitati i soccorsi: sul luogo dell’incidente un’ambulanza della croce oro mare e l’automedica del 118. Oltre il personale medico e sanitario i vigili del fuoco stanno intervenendo per estrarre la persona ferita dall’abitacolo.

