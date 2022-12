Balneari, in Liguria via libera a lettini e ombrelloni anche sulle scogliere artificiali

Genova. Via libera a lettini, sdraio e ombrelloni su scogliere artificiali, pennelli e altre opere di difesa costiera all’interno di aree balneari in concessione. Lo prevede un emendamento alla legge di bilancio regionale anticipato oggi dal presidente ligure Giovanni Toti durante la presentazione del provvedimento in aula.

Tra le misure previste, ha detto Toti nella relazione, c’è “la semplificazione per l’utilizzo di ulteriori spazi demaniali marittimi ai fini della balneazione turistica“. Si tratta di una modifica alla legge regionale 13/1999 con cui “si autorizzano i Comuni, anche per periodi limitati di tempo, a utilizzare scogliere artificiali ed altre opere a mare per attività connesse alla balneazione, con la posa di attrezzature purché amovibili, il tutto previa verifica obbligatoria di sicurezza”.

