Genova. Con grande soddisfazione il Basket Pegli comunica che Antonello Losito, giocatore arancioblù, è stato inserito tra gli atleti a disposizione per il raduno di Novarello della Nazionale Under 15, guidata da Alessandro Nocera, in programma tra martedì 27 e giovedì 29 dicembre.

La seconda notizia “azzurra” della settimana dopo la convocazione di Lara Pozzato nello staff tecnico di Giovanni Lucchesi con l’Under 16 femminile.

» leggi tutto su www.genova24.it