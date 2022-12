Calcio, Imperia. Pino Fava sull’Albenga: “Una buona squadra ma non c’è tutto questo divario”

Imperia. Il 79esimo appuntamento tra le due formazioni lo ha vinto la squadra di Bocchi: ai neroazzurri i tre punti grazie alle reti di Cassata e Minasso.

Una partita molto sentita durante la quale si è avvertita un po’ di tensione agonistica, dentro e fuori dal campo. A commentarla è stato anche il direttore sportivo imperiese, Pino Fava, che ha voluto chiarire anche quella scaramuccia avuta durante la fine del primo tempo, richiamata da Simone Marinelli: “C’è stata una discussione tra le due panchine e poi è intervenuto il presidente, con il quale mi sono subito chiarito nel momento in cui ci siamo parlati. Anzi, gli ho fatto anche i complimenti per quello che è riuscito a fare in così poco tempo. Quindi non è successo assolutamente nulla, dopo il fischio finale si torna tutti tranquilli”.

» leggi tutto su www.ivg.it