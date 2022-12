Calcio/ Santa Maria del Taro, beffa finale: il Recco porta via i tre punti

Dall’Asd Santa Maria del Taro

Termina con una sconfitta l’ultimo match prima della pausa natalizia, ancora all’ultimo minuto. Il Santa riesce a portarsi in vantaggio con il gol di Devoti D. ma subisce subito il pareggio del Recco. Pochi minuti dopo è Tropeano R. a portare avanti i ragazzi e nuovamente arriva immediata la risposta ospite che chiude il primo tempo in parità . Nella ripresa partita molto tesa ed aperta ma nei minuti finali è il Recco a fare il colpaccio e chiudere definitivamente l’incontro sul 2-3. Un altro risultato che fa male ma deve dar la carica per tornare a fare punti a Gennaio !

