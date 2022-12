Fumi navi da crociera, Sommovigo e Lombardi: “Chiediamo al Comune di avviare un’indagine epidemiologica”

Nella settimana appena trascorsa si sono tenute le ultime tre commissioni riguardanti il problema dell’inquinamento dell’aria. Il tema era l’inquinamento causato dalle emissioni di fumi dalle navi da crociera attraccate alla Spezia negli ultimi cinque anni.

“Nel ciclo di incontri i commissari comunali hanno ascoltato Arpal (che si occupa delle rilevazioni di inquinanti nell’atmosfera) circa gli avvenuti sforamenti dei limiti di legge e la conclamata incidenza dei fumi delle navi sul valore di biossido di azoto (NO2) nell’aria.

È stato poi il turno dei funzionari Asl i quali hanno prodotto un documento molto preoccupante dove ribadiscono che “non si escludono effetti sanitari”… insomma, una situazione al limite. Ci preme ricordare – affermano dal gruppo consiliare Spezia con te le consigliere Piera Sommovigo e Giorgia Lombardi – che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già comunicato che i parametri di valutazione dovranno essere rimodulati al ribasso, e non di poco.

Anche le audizioni di Autorità di sistema portuale e Capitaneria di porto non hanno rivelato importanti novità se non le solite promesse di banchine elettrificate (dal 2025 forse) o di aspiratori ‘sperimentali’ che chissà quando saranno disponibili. Il Comune della Spezia, infine, con l’assessore Casati, ha sbandierato la politica ‘green’ del Comune fatta di divieti per auto e piste ciclabili, ma per il problema delle Navi da Crociera non ha nessuna soluzione se non convocare (dopo l’esposto delle associazioni) un tavolo tecnico dove ne i consiglieri (alla Consigliera Giorgia Lombardi è stata negata ufficialmente la partecipazione) ne le associazioni possono partecipare e dove le annacquate soluzioni saranno quelle adottate dal 2025 (forse) da Autorità Portuale”.

