Il calendario dei bambini di Monterosso per spedire giochi in Tanzania

In vendita il calendario solidale realizzato dalle bambine e dai bambini di Monterosso al Mare. I proventi verranno utilizzati per affrontare le spese di spedizione, in Tanzania, dei beni donati dai bambini di Monterosso ai loro coetanei accolti nel Ccento sociale “Mwali wa nuru” (“Raggio di Luce”). Il centro accoglie quotidianamente fino a 140 bambini delle scuole primarie e secondarie e offre loro oltre a un pasto, attività ludiche e di sport, lezioni didattiche e assistenza alle famiglie.

Gli alunni delle elementari di Monterosso sono stati coinvolti su diversi piani: cognitivo, simbolico, esperienziale e affettivo e sono stati parte attiva di ogni fase del progetto. Hanno così potuto sviluppare la capacità individuale di impegnarsi gli uni verso gli altri, crescendo sul piano umano e culturale per diventare cittadini del mondo: attivi, solidali e responsabili.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com