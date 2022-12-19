Il derby ligure è spezzino. Cestistica vola in testa alla classifica

CESTISTICA SPEZZINA – AZIMUTH WEALTH MANAGEMENT SAVONA 70 – 63

Parziali: 11-15, 34-34, 53-53, 70-63

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini, Colognesi* 12 (5/9, 0/1), Templari* 16 (3/7, 1/4), Zolfanelli 7 (2/5, 1/2), Castellani* 13 (6/13, 0/2), Della Margherita NE, Pini, Delboni* 3 (1/3 da 2), N’Guessan 17 (4/8, 1/1), Guzzoni* 2 (1/3, 0/1), Ratti NE, Amadei. Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 22/52 – Tiri da 3: 3/12 – Tiri Liberi: 17/20 – Rimbalzi: 35 8+27 (Colognesi 10) – Assist: 15 (Colognesi 5) – Palle Recuperate: 11 (Colognesi 5) – Palle Perse: 13 (Pini 3)

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