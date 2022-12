Imperia, la maggioranza respinge la mozione sul punto nascite

Imperia. Si torna a parlare di punto nascite in consiglio comunale ad Imperia con la mozione discussa dal consigliere di opposizione Edoardo Verda di Imperia al Centro. «La mozione è volta a richiedere alla Regione, tramite il consiglio, di mantenere il punto nascite nella nostra città. Ci è stata negata la possibilità di discuterla nell’ultimo consiglio comunale. Oggi è stata inserita come ultimo punto all’ordine del giorno e siamo stati avvisati venerdì. In provincia abbiamo circa 1200 nascite l’anno ed è previsto un numero minimo di 500 nascite quindi esiste la possibilità di mantenere entrambe i punti nascita. Il presidio deve rimanere a Imperia» ha commentato il consigliere.

Come ha ribadito il consigliere Fabrizio Risso del PD: «Vogliamo che vengano rispettati gli impegni e che fino che non ci sarà l’ospedale nuovo, i punti nascita siano due. Sono stati investiti oltre 2 milioni in questi punti nascita che non avrebbero senso se la volontà politica fosse stata quella di chiuderli».

