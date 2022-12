La Sanremese Calcio organizza una raccolta giocattoli in vista del Natale

Sanremo. In vista del Natale ormai prossimo la Sanremese Calcio, sempre vicina al sociale e al suo territorio, organizza una raccolta di beneficenza: in occasione della gara interna con lo Stresa Vergante, in programma mercoledì 21 dicembre al Comunale alle 14.30, si invitano tutti gli appassionati biancoazzurri a venire allo stadio con uno o più giocattoli.

Gli stessi saranno raccolti all’ingresso ai botteghini e poi donati ai bambini dell’Istituto Padre Semeria di Sanremo. Una delegazione di educatori e bambini dell’Istituto assisterà alla gara con lo Stresa Vergante, l’ultima del girone di andata dei biancoazzurri.

