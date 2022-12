Laigueglia, l’amministrazione comunale incontra Confcommercio

Laigueglia. Questa mattina Daniele Ziliani, rappresentante di Confcommercio Laigueglia, ha incontrato il sindaco Roberto Sasso del Verme e il consigliere Massimiliano D’Apolito. E’ stata l’occasione per presentare la nuova struttura della Confcommercio Savona a seguito dei rinnovi dei quadri dirigenziali della confederazione.

“Sono stati 2 anni complicati, ma penso che oggi la Confcommercio Savona possa ripartire, sotto la presidenza di Enrico Schiappapietra, rinnovata e rafforzata iniziando finalmente a lavorare al servizio delle imprese della nostra Provincia. Un onore ed una responsabilità per me partecipare a questa nuova sfida”, ha detto Ziliani, eletto come membro del nuovo consiglio provinciale e scelto alla vice presidenza della Fipe, il sindacato provinciale che raggruppa tutte le aziende del settore dei pubblici esercizi. Sarà sempre lui a rappresentare tutto il settore commerciale laiguegliese, come avviene ormai da anni, nei confronti del Comune e delle altre istituzioni locali.

