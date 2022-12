Lavagna: la storia di Lorenzo Dasso, da grande architetto a cuoco-pescatore

“L’architettura e la cucina sono abbastanza simili: grandi critici dell’architettura, come Roberto Masiero, hanno scritto proprio riguardo al confine tra architettura e cucina, e io aggiungerei anche la medicina. Perché sia archittetura che cucina partono dalla profonda conoscenza delle materie prime, dal genius loci ovvero le specificità del territorio; come è nell’architettura del paesaggio e nella storia dell’archiettura, altrettanto è nella cucina. Nella medicina il paragone è con la diagnosi necessaria a somministrare la terapia”. Queste parole ben rispecchiano il percorso di vita di Lorenzo Dasso, percorso nel quale attività lontane tra loro si toccano: 56 anni, prima architetto nello studio di Renzo Piano, col quale collabora a progetti per la città di Genova e in giro per il mondo, poi chef nel ristorante di famiglia. Potremmo definirlo archi-chef.

Dasso è cuoco da “Raieu” a Cavi Borgo, aperto dal 1962 dalla nonna, moglie di un pescatore che decise, con l’avvento del primo turismo, di avviare la trattoria, che oggi, insieme al peschereccio e all’azienda agricola a Santa Giulia, in località Senaxi, cosituiscono l’attività di famiglia. “Mia mamma ha poi proseguito nel tempo, come i miei nonni io ho sempre avuto la passione per la cucina e l’amore per il mare. Questo è ciò che definisce il mio essere, insieme all’architettura”. Dasso nasce infatti come architetto, laureatosi a Genova con una tesi di progettazione archiettonica e urbanistica: “Da lì ho iniziato a lavorare nello studio di Renzo Piano, dove sono rimasto per tre anni, nella prima metà degli anni Novanta, quando vincemmo il concorso per il progetto dell’aeroporto di Osaka, della nave Crown Princess, delle capitanerie di porto; era il periodo, fra gli altri, del grande progetto della rigenerazione urbana di Genova”- ricorda Dasso -. Successivamente ho collaborato alla didattica presso la facoltà di architettura per una decina d’anni, nel laboratorio di progettazione e composizione architettonica; in seguito mi sono trasferito ad esercitare la libera professione”.

