Mercato in via Paleocapa, i commercianti di via Manzoni: “Al lunedì strada deserta”. E sulla pedonalizzazione: “Rassegnati”

Savona. “Il lunedì, con il mercato settimalale in via Paleocapa, l’incasso è diminuito del 50%“. A dirlo è Alessandra Bernini, titolare del Pellicano di Savona in via Manzoni. Il grido d’allarme è condiviso anche dai suoi colleghi. Da lunedì 21 i commercianti lamentano un calo del passaggio e – secondo quanto riferito agli esercenti dai clienti – ripercussioni negative sul traffico cittadino.

La richiesta è quella di mettere alcuni banchi anche in via Manzoni per incentivare le persone a frequentare la zona. Laura Bonfiglio, titolare di Aura Gioielli, fa eco: “In queste condizioni al lunedì conviene chiudere l’attività, la via è deserta”. Giuseppe Isetta del ferramenta di via Manzoni è tranchant: “Non ha un senso logico non avere i banchi qui”. E poi si sofferma sul traffico: “Entrare e uscire dalla città il lunedì è sempre un tragedia“. Sul calo della clientela: “Ad ora non noto differenza, ma chi arriva da fuori mi dice che è difficile raggiungere il centro”.

» leggi tutto su www.ivg.it