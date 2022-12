Moto investe mamma, passeggino e fratellino: i due bimbi al pronto soccorso del Gaslini

Genova. Ancora un investimento di pedoni sulle strade di Genova: questo pomeriggio, intorno alle 18,30, infatti, una moto ha travolto una donna che stava attraversando la strada con i due figli, di cui uno nel passeggino. L’incidente è avvenuto in via Bracelli, a Marassi.

Nello scontro sono finiti a terra i due bimbi, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi con la massima priorità. Arrivati sul posto, i medici del 118 hanno medicato i piccoli che per fortuna non hanno riportato ferite gravi. I due sono stati successivamente accompagnati dai genitori al pronto soccorso del Gaslini per accertamenti in codice giallo.

