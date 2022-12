Nasce all’interno del centro “La Fabbrica” un nuovo centro yoga e wellness

All’interno del Centro Commerciale la Fabbrica di Santo Stefano di Magra, di fronte all’ingresso principale, nasce un nuovo Centro Yoga & Wellness. Una sezione benessere dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Boxing – Class La Spezia presente da ben 22 anni nel panorama sportivo spezzino e che sarà gestita e diretta dall’Istruttrice Carla Friolo che vanta un’ultraventennale esperienza nel settore. Le attività che si potranno svolgere all’interno del Centro saranno: yoga, pilates, ginnastica posturale e video dance. “Le lezioni all’interno del Centro saranno di Yoga con Cinzia e Stella, disciplina che non ha bisogno di tantissime presentazioni – afferma Carla, la direttrice – è, semplicemente, una “filosofia di vita”, nata in India più di duemila anni fa, che ha l’obiettivo di aiutarci a trovare il nostro equilibrio fra corpo, mente e spirito. È un bellissimo “strumento” che abbiamo a nostra disposizione per migliorare la nostra qualità di vita. Praticheremo inoltre Ginnastica Posturale con Ester e si tratta di un insieme di esercizi svolti, con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio del sistema muscolo scheletrico. Attraverso determinati e specifici movimenti, basati sul miglioramento della postura e sulla capacità di controllo del corpo, si cerca di agire su aree del corpo rigide e/o dolenti. Si continua con Vanna che invece insegnerà Video Dance che è uno stile di danza che riprende i suoi elementi fondamentali dall’hip hop e dal jazz, sviluppando le sue coreografie principalmente su musica pop e commerciale. Nello specifico, viene considerata parte della street dance, ovvero di quei balli tipici della strada che non sono quindi nati nelle scuole e nelle accademie. Tuttavia, col passare del tempo, seguendo il percorso dell’hip hop, ha cominciato a essere studiata accademicamente come stile caratterizzato da una tecnica ben precisa. Chiudiamo con le mie lezioni di Pilates che è un tipo di ginnastica di tipo “rieducativo”, preventivo ed ipoteticamente terapeutico, focalizzato sul controllo della postura tramite la “regolazione del baricentro”, a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti”. Dall’esecuzione regolare di pilates traggono vantaggio soprattutto la colonna vertebrale ed il controllo dell’equilibrio. Per chi desiderasse avere maggiori informazioni – conclude Carla – siamo a completa disposizione presso il Centro e colgo l’occasione per invitare tutti all’inaugurazione che si terrà giovedì 22 dicembre alle 18:30 ove nell’occasione sarà allestito un apericena a buffet offerto a tutti i presenti. L’organizzazione ringrazia per la disponibilità la Direzione del Centro Commerciale La Fabbrica, Mister “R” Food di Bucci Elisa, Magazzini Edili Iozzelli ed FP Edilizia. Chi desidera maggiori informazioni potrà contattare il 339.3837401 oppure la mail centro.yoga.wellness.sp@gmail.com

