Natale, gli auguri del presidente Toti e dell’assessore Ferro ai dipendenti di Regione Liguria

Genova. “Grazie a tutti voi per l’importante lavoro che svolgete e per il servizio che offrite ai cittadini. Abbiamo grandi responsabilità ma spero che in voi sia forte anche l’orgoglio di far parte di questo ente. Ci aspettano anni impegnativi, con i tanti progetti che dovremo portare avanti, a partire da tutto ciò che è connesso al PNRR, ma spero che siano anche di grande soddisfazione. Ho voluto essere qui per ricordare l’importanza del vostro lavoro e del ruolo che gli uffici regionali hanno anche come collante per la comunità”.

Così Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che insieme all’assessore al Personale Simona Ferro ha incontrato oggi in via Fieschi, all’interno della Sala Colombo, una rappresentanza dei dipendenti dell’ente in vista delle festività natalizie e della fine dell’anno. Nel corso dell’incontro sono stati resi noti i dati relativi ai nuovi assunti del 2022, 77, dei quali 47 donne e 30 uomini, con un’età media di 42 anni. Un numero che porta a circa 1.600 il totale dei dipendenti regionali.

