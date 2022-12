Paolo Marengo riconfermato segretario generale della Fiom

Imperia- Sanremo. Oggi è stata la giornata dei Congressi Fiom Imperia, Categoria dei Lavoratori Metalmeccanici, Flai, Categoria dei Lavoratori Agricoli e Filctem che rappresenta i Lavoratori Elettrici e del Gas Acqua. I primi due congressi si sono svolti alla Federazione Operaia Sanremese in mattinata, alla presenza di Cappucci Valeria della Flai Nazionale mentre il Congresso Filctem si è riunito presso la Camera del Lavoro di Imperia al pomeriggio, presente il Compagno Riccardo Colletti della Filctem nazionale.

Le tre Categorie hanno discusso i risultati raggiunti negli ultimi 4 anni e scelto le linee programmatiche per il prossimo mandato, hanno rinnovato i gruppi dirigenti ed infine eletto il proprio Segretario Generale. Ed è Paolo Marengo segretario di lungo corso, in Cgil dal 1 maggio 1991 che oggi è stato confermato alla guida delle tre importanti strutture della Cgil Imperiese. «Per Marengo già Segretario in Filcams , Fp e Slc, una conferma ricca di aspettative e di responsabilità che avviene proprio nel giorno del suo compleanno : a lui vanno quindi i migliori auguri di tutta la Camera del Lavoro»

