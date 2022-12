Parte la procedura regionale per Vesima, Candia: “Faremo sentire la nostra voce contro la speculazione edilizia”

Genova, 19 dicembre 2022. “A breve scatteranno i 60 giorni di consultazione per presentare le osservazioni relative alla variante al Puc del Comune di Genova per il progetto residenziale di Vesima. Coinvolgeremo associazioni e comitati per far sentire la nostra voce e per opporci in modo netto all’operazione di speculazione edilizia voluta dal marchese Cattaneo-Adorno e avallata dalla giunta comunale di Bucci”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, una volta scoperta l’apertura della procedura di Vas che nei prossimi giorni verrà pubblicata sul Burl (il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria).

