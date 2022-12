Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”

Venerdì 23 dicembre l’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” ha organizzato un incontro per presentare tre libri e a seguire un brindisi con spumante e panettone offerto dall’Associazione per scambiarci gli auguri. Sono invitati tutti i soci , ma anche i simpatizzanti. Può essere l’occasione per aderire all’Associazione e anche di avere il calendario “Il Parcondario 2023”.

