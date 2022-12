Rugby/ La Pro Recco influenzata sconfitta a Cascina Nuova

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Una Pro Recco Rugby in formazione totalmente rimaneggiata a causa di qualche infortunio ma soprattutto dell’influenza nulla ha potuto contro una squadra solida, veloce e preparata come il VII Torino e così sul sintetico parzialmente innevato di Cascina Nuova è arrivato un inequivocabile 60-0 frutto di dieci mete di cui cinque trasformate. I ragazzi di Noto e Regestro non si sono tirati indietro seppur pochi, inesperti ed acciaccati ci hanno messo il cuore fino alla fine, ma c’è stato ben poco da fare contro un avversario così nettamente superiore.

