Torna dopo venticinque anni il Presepe artistico di Ponzano superiore

Quarant’anni fa un gruppo di ragazzi di Ponzano superiore intrapresero con entusiasmo la costruzione di un grande presepe artistico, collocato nei locali della parrocchia di San Michele Arcangelo, che da subito suscitò grandi curiosità e interesse, facendo anno dopo anno sempre più completo e affascinante. Una rappresentazione curata nei minimi dettagli, popolata da numerose statuine di pregio, molte delle quali provenienti da laboratori artigianali di Caltagirone acquisite nel tempo, e in cui da sempre c’è stata la volontà di restituire tratti del paese, come immaginando una sacra notte betlemmita in quel di Ponzano alto.

Poi, dopo quindici anni di sviluppo e successo del presepe, purtroppo un problema strutturale ha portato a delle infiltrazioni di acqua piovana e quindi alla sospensione dell’ormai consolidata tradizione. Quest’anno però, essendo stato sistemato il danno, un gruppo di persone del posto, tra cui quelle che quarant’anni fa hanno dato il via a questa bella storia, ha deciso di ripartire: il presepe artistico è stato quindi riqualificato e tirato a lucido, pronto per tornare a incantare i visitatori venticinque anni dopo l’ultima volta. L’appuntamento è per la notte di Natale, in concomitanza della messa delle 22.00 in San Michele, parrocchia retta da Don Piero Corsi. Successivamente, il presepe sarà visitabile, con la possibilità di lasciare un’offerta, dalle 15.00 alle 19.00 dal 25 dicembre al 15 gennaio; possibilità di visite guidate telefonando al numero 3337116052.

Della rappresentazione, come detto, colpisce la grande attenzione ai particolari, come gli ortaggi e gli strumenti di lavoro, e i riferimenti locali, quali una rappresentazione dell’Ar d’Cro’, la sovrastante chiesa di San Michele svettante al capo opposto della grotta con la Sacra famiglia, idealmente situata nella campagna attorno al paese, e ancora la celebre scherpada, con tutti gli ingredienti ben in vista a corredo. Da sottolineare altresì la cesellatura degli spazi interni degli edifici, da scrutare con curiosità, come anche un’originale e suggestiva interpretazione della cometa.

