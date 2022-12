A rischio l’accordo sui garanti in Liguria: la Lega mette sul banco il nome di Sonia Viale

Genova. Rischia di saltare l’accordo politico per la nomina del garante dei detenuti e del garante delle vittime di reato in Liguria, oggetto di uno sciopero della fame condotto a novembre dal consigliere regionale Ferruccio Sansa. Fino a poche ore fa sembrava scontata la convergenza su Doriano Saracino, volontario della Comunità di Sant’Egidio, e Andrea Campanile, avvocato indicato dal centrodestra, la cui nomina era prevista domani (mercoledì) nel corso della seduta di bilancio. Ma nelle ultime ore un nuovo nome ha fatto irruzione sulla scena: quello dell’ex assessora alla Sanità Sonia Viale.

Da quanto risulta, l’indicazione è arrivata direttamente dal segretario regionale Edoardo Rixi che ha chiesto al capogruppo della Lega Stefano Mai di avviare le trattative per cambiare le carte in tavola al fotofinish. Sonia Viale, assessora alla Sanità per cinque anni nella prima giunta Toti ed ex segretaria ligure del Carroccio, non era riuscita a farsi confermare come consigliera alle ultime elezioni e da quel momento era uscita di scena. Il suo curriculum, sostengono nel partito, sarebbe adatto a ricoprire l’incarico viste le riconosciute competenze giuridiche. Il problema è che si tratta di una figura smaccatamente politica, a differenza di Campanile che non ha alcuna tessera in tasca.

