Ansaldo energia, firmato accordo sulla formazione: consentirà di evitare la cassa integrazione fino ad agosto

Genova. Un accordo su un corso di formazione che serve però ad evitare la cassa integrazione. E’ quello firmato questa mattina da Fiom, Fim, Uilm e direzione aziendale di Ansaldo Energia e coinvolgerà, da marzo a luglio, 1644 tra quadri, impiegati ed operai di Ansaldo energia e Ansaldo Green Tech. La durata pro capite del programma formativo potrà variare da un minimo di 96 ore ad un massimo di 180 ore che saranno comprese nell’orario contrattuale di lavoro e saranno retribuite al 100%.

L’Azienda recupererà dal fondo nuove competenze il 60% della retribuzione e il 100% dei contributi. La durata complessiva sarà di 110 giorni per un monte ore complessivo pari a 206.948. “Queste 206.948 ore di formazione – spiega in una nota l’rsu di Ansaldo energia – permetteranno di affrontare lo scarico di lavoro previsto per il 2023 pari a 200.000 ore“.

» leggi tutto su www.genova24.it