Ben Harper a Sarzana, un premio alla continuità di Moonland

“Continuità” continua ad essere la parola che meglio definisce Moonland Sarzana, festival che la prossima estate arriverà alla quinta edizione e che questa mattina ha svelato il suo headliner Ben Harper, che salirà sul palco di Piazza Matteotti insieme agli Innocent Criminal la sera del 16 luglio. Un appuntamento che con largo anticipo può essere definito il più atteso dell’estate spezzina, come è ormai consuetudine per la manifestazione che, soprattutto negli ultimi due anni, ha assicurato nomi di richiamo e spettatori arrivati appositamente anche da fuori regione, con evidenti ricadute per tutto il tessuto cittadino. Aspettative che ovviamente – in attesa degli altri artisti che adranno a comporre il cartellone che si svilupperà fra il 16 e il 21 luglio – accompagneranno anche il tre volte vincitore del Grammy Awards, nonché artista apprezzatissimo dal pubblico italiano. “Rivendichiamo con soddisfazione un percorso impegnativo – sottolinea il sindaco Ponzanelli – che è stato portato avanti con determinazione anche nel biennio della pandemia fra mille difficoltà ma che oggi ci consente di poter puntare su un musicista di questa grandezza. La crescita costante della manifestazione ha facilitato anche la ricerca di sponsorizzazioni che anche quest’anno incideranno per la maggior parte dei costi che sosterremo”.

“Presentare degli artisti è sempre bello – ha aggiunto Umberto Bonanni, regista di Moonland con BluesIn – ma oggi è ancora più piacevole perché quando abbiamo iniziato cinque anni fa siamo partiti con l’intento di far diventare Sarzana la sede di concerti internazionali di alto livello. Proprio come Ben Harper, artista che va a suonare nei festival più importanti e che ha definito il suono degli anni Novanta. Abbiamo lavorato per creare queste condizioni in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, con continuità e professionalità, per portare avanti il progetto anche quando le tempistiche si sono dilatate a causa della pandemia. Per questo – ha concluso – crediamo che riuscire a portare Ben Harper a Sarzana sia il suggello di un percorso che ovviamente prosegue e che, ai grandi nomi come il suo o quello di Manu Chao, ha saputo aggiungere anche artisti come Fulminacci e Venerus che sono cresciuti moltissimo”. I biglietti saranno in vendita su tutti i circuiti da giovedì 22 dicembre.

