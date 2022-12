Carcere, l’unione sindacati di polizia penitenziaria replica al Sappe sull’acceso negato di un sindacalista

Sanremo – Imperia. L’USPP, unione sindacati di polizia penitenziaria commenta la critica del Sappe sull’accesso negato in istituto penitenziario di un delegato del sindacato autonomo polizia penitenziaria.

«Dalle notizie apprese sui media, corre obbligo, da parte della Segreteria Regionale Uspp affermare, senza indugio alcuno che l’operato del Comandante di reparto della polizia penitenziaria di Imperia, nella qualifica di sostituto commissario del corpo, è semplicemente lodevole ed apprezzabile. Dunque, in materia di sicurezza degli istituti penitenziari, gli accessi in genere, considerata l’importanza, sono costantemente monitorati e decisi dall’autorità dirigente, ossia il direttore del carcere e nello specifico gli accessi in istituto da parte dei rappresentanti delle sigle sindacali e le relative visite sui luoghi di lavoro sono ben disciplinate normativamente.

» leggi tutto su www.riviera24.it